"Poco più di un mese all’inizio del mercato e la Juventus vuole stringere il cerchio sul centrocampista. In questi mesi Comolli e Modesto hanno analizzato vari profili per rinforzare il reparto. Le idee sono per il presente ma anche in prospettiva. È chiaro che a gennaio l’obiettivo sarebbe quello di inserire un giocatore che possa essere pronto subito. L’ultima ipotesi riguarda Brozovic, che Spalletti ha già avuto ai tempi dell’Inter. Ha il contratto in scadenza con l’Al-Nassr il 30 giugno 2026. Al momento non ci sono novità su un possibile rinnovo con il club arabo e quindi ecco che i bianconeri potrebbero fare un tentativo. Insomma è una pista da non sottovalutare.