Clamoroso ritorno in Italia per l'ex Inter e Juventus Joao Cancelo? A parlarne è Fabrizio Romano, che ha fatto chiarezza sul suo canale YouTube.
"Ritorno di Cancelo alla Juve? È circolata ma non mi risulta che stiano lavorando a un suo ritorno. No discorsi di alcun tipo tra club e Mendes per il giocatore, ha uno stipendio fuori dai parametri italiani. Dovrebbe avere un ingaggio diverso per tornare alla Juve o in generale in Italia”.
