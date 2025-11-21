Clamoroso ritorno in Italia per l'ex Inter e Juventus Joao Cancelo? A parlarne è Fabrizio Romano, che ha fatto chiarezza sul portoghese

Alessandro Cosattini Redattore 21 novembre 2025 (modifica il 21 novembre 2025 | 18:46)

"Ritorno di Cancelo alla Juve? È circolata ma non mi risulta che stiano lavorando a un suo ritorno. No discorsi di alcun tipo tra club e Mendes per il giocatore, ha uno stipendio fuori dai parametri italiani. Dovrebbe avere un ingaggio diverso per tornare alla Juve o in generale in Italia”.