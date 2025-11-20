È l'agosto del 2019. Henrik Mkhitaryan è all'Arsenal e il tecnico, Emery, gli ha fatto capire di non considerarlo più dentro al progetto. A lavorare senza sosta per trovare una nuova squadra è Mino Raiola, agente e amico di Henrik.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Mkhitaryan: “Quando Raiola mi disse: ho detto al Milan di andare a fanculo perché…”
calciomercato
Mkhitaryan: “Quando Raiola mi disse: ho detto al Milan di andare a fanculo perché…”
Il centrocampista dell'Inter racconta di essere stato vicino ad andare al Milan. Ecco cosa successe con Raiola
In quell'estate Raiola lo chiama e gli comunica: «C'è il Milan forte su di te. Tratto con loro. Ciao». Lo stile di Mino, anche nei momenti più importanti, - ricorda Henrik - era divertente.
Il colpo di scena—
"«Miki, il Milan ha virato verso Taison, attaccante brasiliano dello Shakhtar Donetsk. Andiamo a Roma.» «Va bene, Mino, andiamo a Roma.» I giorni trascorrevano frenetici, come frenetici erano i contatti con Mino. «Miki, senti, il Milan ti voleva di nuovo, sono sorti problemi nella trattativa per Taison.
Lo Shakhtar chiede 30 milioni di euro, il Milan non li ha, quindi sono tornati alla carica per te. Ma io ho spiegato che non sei un ripiego, un piano B. Ho detto chiaramente che andassero a fare in culo. Ti aggiorno. Ciao.»", racconta Mkhitaryan, rivelando le conversazioni tra lui e il suo agente. Poi il 30 agosto di quell'estate arriva la telefonata definitiva, prima della riunione tecnica di Arsenal-Tottenham. "«Ah... Vabbè, senti, dopo la partita devi prendere un volo privato per l'Italia. È tutto organizzato.» «Per?» «Per andare a Roma. Vai a giocare nella Roma.» «Va bene, Mino...»".
© RIPRODUZIONE RISERVATA