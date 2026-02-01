A riferirlo è Alfredo Pedullà, che riporta un sondaggio nei confronti dell'ex attaccante dell'Inter, oggi al Galatasaray, della Juventus, per quello che sarebbe un colpo di mercato a dir poco clamoroso.

Icardi, 33 anni il 19 febbraio e in scadenza di contratto a giugno con il club turco, potrebbe dunque giocare nella squadra che più volte lo ha cercato in questi anni, anche durante il suo periodo nerazzurro. In questa stagione, l'ex Inter ha giocato 29 partite, segnando 10 gol.