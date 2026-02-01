FC Inter 1908
Romano: “Lookman lascia l’Atalanta. Tutto fatto con l’Atletico”

Il calciatore ha rifiutato un'offerta importante che gli era stata fatta dal Fenerbahce. Lascia la società italiana per una cifra attorno ai 40 mln
Eva A. Provenzano
Ademola Lookman è stato abbastanza vicino all'Inter da sfiorarla in estate ma l'Atalanta ha detto no all'offerta del club nerazzurro e ha trattenuto, contro la sua volontà, l'attaccante nigeriano a Bergamo. Dopo solo cinque mesi, il calciatore sta per lasciare il club bergamasco. Sono arrivate le proposte del Fenerbahce e dell'Atletico Madrid e l'attaccante questa notte ha comunicato alla società proprietaria del suo cartellino di aver scelto la squadra spagnola.

Questo è quanto ha riportato Fabrizio Romano sottolineando che il giocatore, nonostante dal club turco avrebbe ricevuto una proposta da 8 mln l'anno di parte fissa con bonus per arrivare fino a 11 mln all'anno, avrebbe rifiutato la proposta.

Ha accettato l'offerta più bassa dell'AM che offre all'Atalanta la stessa cifra dei turchi: il Fenerbahce aveva offerto 35 mln +5 di bonus quindi 40 mln totali ma senza garanzie bancarie e l'Atletico - da cui l'Atalanta ha preso Raspadori - ha sfruttato i buoni rapporti con il club bergamasco e ha chiuso l'operazione.

40 mln la cifra che il club spagnolo verserà nelle casse della società italiana, anche in questo caso divisi in 35 mln fissi e 5 di bonus. Mancano le firme mediche e la firma sul contratto.

 

