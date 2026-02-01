Il calciatore ha rifiutato un'offerta importante che gli era stata fatta dal Fenerbahce. Lascia la società italiana per una cifra attorno ai 40 mln

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 11:32)

Ademola Lookman è stato abbastanza vicino all'Inter da sfiorarla in estate ma l'Atalanta ha detto no all'offerta del club nerazzurro e ha trattenuto, contro la sua volontà, l'attaccante nigeriano a Bergamo. Dopo solo cinque mesi, il calciatore sta per lasciare il club bergamasco. Sono arrivate le proposte del Fenerbahce e dell'Atletico Madrid e l'attaccante questa notte ha comunicato alla società proprietaria del suo cartellino di aver scelto la squadra spagnola.

Questo è quanto ha riportato Fabrizio Romano sottolineando che il giocatore, nonostante dal club turco avrebbe ricevuto una proposta da 8 mln l'anno di parte fissa con bonus per arrivare fino a 11 mln all'anno, avrebbe rifiutato la proposta.

Ha accettato l'offerta più bassa dell'AM che offre all'Atalanta la stessa cifra dei turchi: il Fenerbahce aveva offerto 35 mln +5 di bonus quindi 40 mln totali ma senza garanzie bancarie e l'Atletico - da cui l'Atalanta ha preso Raspadori - ha sfruttato i buoni rapporti con il club bergamasco e ha chiuso l'operazione.

40 mln la cifra che il club spagnolo verserà nelle casse della società italiana, anche in questo caso divisi in 35 mln fissi e 5 di bonus. Mancano le firme mediche e la firma sul contratto.