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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Clamoroso Leao: “Ho dato al Milan tutto ciò che potevo: ora voglio provare una nuova sfida”
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Clamoroso Leao: “Ho dato al Milan tutto ciò che potevo: ora voglio provare una nuova sfida”
Clamorose dichiarazioni in chiave mercato di Rafael Leao a SportTv in Portogallo: l'attaccante vuole lasciare il Milan
Clamorose dichiarazioni in chiave mercato di Rafael Leao a SportTv in Portogallo. L'attaccante del Milan, infatti, preannuncia così una sua partenza in estate: “Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare.
È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato”, le parole di Leao.
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