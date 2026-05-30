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Serie A, il Frosinone conferma Alvini in panchina per la stagione 26-27
Il Frosinone ha reso noto i quadri dirigenziali e tecnici in vista della stagione 2026/2027 che vedrà il ritorno in Serie A
Il Frosinone ha reso noto i quadri dirigenziali e tecnici in vista della stagione 2026/2027 che vedrà il ritorno in Serie A della formazione laziale.
Alla guida della prima squadra - si legge sul sito ufficiale del club ciociaro - resta Massimiliano Alvini.
Come direttore generale, invece, ci sarà ancora una volta Pietro Doronzo. Confermato anche Renzo Castagnini come direttore dell'area tecnica.
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