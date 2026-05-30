"Il Liverpool FC conferma che Arne Slot lascerà il suo incarico di allenatore con effetto immediato e che è già in corso la procedura per la nomina del suo successore".

Come sostituto, il favorito a succedere a Slot è Andoni Iraola, tecnico basco che ha appena lasciato il Bournemouth dopo un'ottima esperienza sulla panchina delle Cherries, conclusasi con il quinto posto in Premier League. Iraola negli ultimi giorni ha rifiutato la panchina del Milan, che lo aveva individuato come successore di Allegri.