Mattia Liberali lascerà il Catanzaro per approdare al Como.
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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Colpo Como, preso Liberali per soli 6 milioni di euro: Milan beffato
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Colpo Como, preso Liberali per soli 6 milioni di euro: Milan beffato
Il giovane trequartista del 2007 avrebbe scelto di andare alla corte di Cesc Fabregas nonostante il Milan abbia cercato di riprenderlo
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Il giovane trequartista del 2007 avrebbe scelto di andare alla corte di Cesc Fabregas nonostante il Milan abbia cercato di riportarlo in rossonero. Il giocatore cresciuto nel Milan e ceduto la passata stagione per fare esperienza in Serie B, è stato attratto dal progetto lariano. Si trasferirà in riva al lago per 6 milioni di euro (la metà andranno ai rossoneri) come da clausola presente sul cartellino del giocatore. (ANSA)
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