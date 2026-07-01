Colpo Como, preso Liberali per soli 6 milioni di euro: Milan beffato

Il giovane trequartista del 2007 avrebbe scelto di andare alla corte di Cesc Fabregas nonostante il Milan abbia cercato di riprenderlo

Il giovane trequartista del 2007 avrebbe scelto di andare alla corte di Cesc Fabregas nonostante il Milan abbia cercato di riportarlo in rossonero. Il giocatore cresciuto nel Milan e ceduto la passata stagione per fare esperienza in Serie B, è stato attratto dal progetto lariano. Si trasferirà in riva al lago per 6 milioni di euro (la metà andranno ai rossoneri) come da clausola presente sul cartellino del giocatore. (ANSA)