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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Pisilli, la Roma fa muro: rifiutata un’offerta da 25 milioni dal Porto
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Pisilli, la Roma fa muro: rifiutata un’offerta da 25 milioni dal Porto
Il club giallorosso considera incedibile il centrocampista classe 2004, prodotto del proprio settore giovanile
Niccolò Pisilli non si muoverà da Roma. Il centrocampista classe 2004, nonostante le voci di mercato degli ultimi giorni, è considerato incedibile dal club giallorosso, che lo considera un elemento imprescindibile per il presente e per il futuro.
Secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza capitolina avrebbe respinto la mittente l'offerta da 25 milioni di euro avanzata dal Porto. Un segnale per far capire le intenzioni chiare e decise dei Friedkin.
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