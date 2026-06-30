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Ex Inter, UFFICIALE: Juan Jesus lascia il Napoli dopo 5 stagioni, il comunicato
Il difensore brasiliano non ha rinnovato il contratto in scadenza, e da domani sarà libero di cercare una nuova squadra
La SSC Napoli ringrazia e saluta Juan Jesus, giunto al termine del contratto con il club.
In maglia azzurra dall'agosto 2021, Juan ha disputato 130 partite con il Napoli, mettendo a referto 5 gol. Ha contribuito alla conquista di due scudetti e della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre.
A Juan Jesus va il più sincero ringraziamento per la professionalità, lo spirito di abnegazione e l'attaccamento alla maglia mostrati nel corso della sua avventura partenopea.
Il club gli rivolge i migliori auguri per il futuro e un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera sportiva.
(sscnapoli.it)
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