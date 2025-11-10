FC Inter 1908
Commisso chiarisce: “Smentisco categoricamente: la Fiorentina non è in vendita”

Arriva la forte smentita di Rocco Commisso: "Smentisco categoricamente le voci: la Fiorentina non è in vendita"
Alessandro Cosattini Redattore 

In merito alle voci false e prive di fondamento che sono state diffuse in queste ore rispetto ad una possibile cessione della proprietà della Fiorentina il Presidente Rocco Commisso afferma con forza:

Smentisco categoricamente le voci che stanno circolando in queste ore su una possibile vendita della Società.

Non è possibile che nei momenti di difficoltà, tornino ad affiorare queste falsità quando, invece, ci sarebbe bisogno di unità, compattezza e coesione tra tutto l'ambiente, Squadra, Club, Città e tifosi.

Siamo ripartiti da pochi giorni con un nuovo assetto tecnico, lasciamo il tempo di lavorare alle persone che hanno la mia fiducia a cominciare da Alessandro (Ferrari) fino a tutte le altre persone che sono presenti nel nostro Club.

Ripeto la Fiorentina non è stata messa in vendita e non è in vendita.”

