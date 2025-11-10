Cosa c’è davvero dietro lo sfogo di Antonio Conte a Bologna? A fare chiarezza sul momento di casa Napoli è stato il sito di Sky Sport

Alessandro Cosattini Redattore 10 novembre 2025 (modifica il 10 novembre 2025 | 19:41)

Cosa c’è davvero dietro lo sfogo di Antonio Conte a Bologna? A svelarlo è stato il sito di Sky Sport in questo primo giorno di sosta per le nazionali. Ecco la verità su quanto accaduto, il momento in casa Napoli è delicato nonostante il secondo posto in classifica.

“Per comprendere, analizzare e dare un senso allo sfogo di Antonio Conte dopo la sconfitta di Bologna, occorre fare un passo indietro di circa due settimane, a Castel Volturno, quando alcuni giocatori del Napoli sono andati a parlare con l’allenatore. Giocatori di esperienza, a nome di tutto il gruppo, hanno cercato di trovare un’intesa che potesse in qualche modo rimodulare le attività quotidiane sulla base di una settimana condizionata dal doppio impegno. In buona sostanza hanno chiesto di coniugare il “metodo Conte” con un programma stagionale diverso e un po’ più morbido dal punto di vista dell’organizzazione rispetto all’anno passato.

Cos'è successo due settimane fa — Nulla di strano, dinamiche, quelle del confronto tra area tecnica e gruppo squadra, abbastanza frequenti, a tutti i livelli. Se non fosse che proprio grazie all’avvento del nuovo allenatore e al suo “metodo” il Napoli, non più tardi di sei mesi fa, aveva riscattato la disastrosa, per non dire umiliante, stagione post scudetto, conquistando il quarto titolo. Conte, dal canto suo, ha preso atto di questa necessità, dimostrandosi disponibile al dialogo (ovviamente, senza derogare ai suoi principi), senza cambiare gli orari di convocazione per gli allenamenti ma levando il ritiro prepartita. Ha raccolto in parte l’input del gruppo, allo stesso tempo pretendendo un impegno ancor maggiore durante le sedute a Castel Volturno e soprattutto immaginando una risposta immediata nella partita di Bologna.

Frizione coi giocatori — Così non è stato. Senza timore di smentita, insieme alla trasferta ad Eindhoven, la peggiore prestazione dell’anno. L’atteggiamento in campo, la sconfitta senza appelli, hanno quindi indotto Conte ad un radicale cambio di direzione nella comunicazione. Per la prima volta l’allenatore ha esplicitamente tirato in ballo i giocatori, senza distinzione tra “vecchi” e “nuovi”, chiamando tutti a una pesante assunzione di responsabilità. Dietro alle parole dell’allenatore, dunque, non c’è uno sfogo, ma una strategia. Per nulla dettata dalla rabbia del momento. Le frasi pronunciate nella sala stampa del Dall’Ara, non lasciano spazio all’interpretazione, esiste una frizione tra allenatore e giocatori che in qualche modo Conte ha cavalcato, dopo aver difeso la squadra fino a quando ha potuto, cioè fino alla disfatta di Bologna, che ha vissuto come una sorta di tradimento, a maggior ragione dopo il confronto a Castel Volturno, un chiarimento che l’allenatore pensava potesse essere decisivo per invertire la rotta e sanare le criticità palesate dal gruppo”, si legge.