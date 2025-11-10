Tutti i retroscena di Sky Sport sull'esonero di Ivan Juric in casa Atalanta: non è stata solo una questione di risultati

Alessandro Cosattini Redattore 10 novembre - 19:20

Tutti i retroscena di Sky Sport sull'esonero di Ivan Juric in casa Atalanta. Non è stato sollevato dall'incarico solo per i risultati infatti: "Nelle valutazioni che hanno portato all’esonero ci sono, in primis, i risultati. L’andamento 'schizofrenico' tra una gara e l’altra, la difficoltà a trasmettere la giusta elettricità nello spogliatoio, cifra distintiva di chi lo ha preceduto.

Poi hanno inciso la gestione del gruppo, allenamenti non in linea con il trend del passato, e i rapporti difficili con alcuni senatori. Emblematici i fotogrammi di Marsiglia con le mani addosso a Lookman, e la dura replica a Carnesecchi (“Pensi a parare e parli di meno”), che a Cremona aveva semplicemente suonato la sveglia al termine di una delle partite giocate peggio. Chi lo conosce bene, sostiene che lo Juric di Bergamo sia la copia sbiadita di quello di Genova, Verona o Torino, le piazze dove ha lasciato i migliori ricordi.

Come se avesse smarrito, strada facendo, il sacro fuoco che lo aveva sempre contraddistinto anche da calciatore. L’Atalanta non poteva ripresentarsi dopo la sosta, a Napoli, con un allenatore delegittimato dai risultati, che non aveva più il controllo della squadra e con una situazione di classifica così deficitaria. Di sicuro, dopo l’esperienza bergamasca, nessuno lo etichetterà più come 'discepolo' di Gasperini. Perché dell’Atalanta spettacolare e vincente di Gasperini, con Juric in panchina, si sono perse le tracce", si legge.