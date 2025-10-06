Paolo Condò ha analizzato la classifica dopo l'ultima giornata di campionato, che si è chiusa lasciando spazio alla sosta per le Nazionali. Le cinque favorite nella corsa scudetto si ritrovano così nei primi 5 posti della classifica. Il giornalista del Corriere della Sera ha evidenziato alcuni elementi utili a fotografare il momento delle squadre, che puntano al titolo finale. A partire dal Napoli - capolista insieme alla Roma - che "per la quarta volta ha fatto una fatica inenarrabile per vincere una partita in casa".

Impressioni dopo Juventus-Milan

Ecco come Paolo Condò ha sintetizzato sul Corriere della Sera il pareggio tra Juve e Milan: "Gara improntata alla robustezza assai più che al genio, con l’eccezione del funambolico Conceicao (perché toglierlo?). Ma desta impressione la quantità di costoso talento messa in campo nel tratto conclusivo, da Leao a Nkunku, da Vlahovic a Openda, e lo zero che ha prodotto".