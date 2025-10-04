Nuova avventura per Ezequiel Schelotto: l'ex esterno dell'Inter lascia la Svizzera, dove giocava tra le fila del Paradiso, e si trasferisce in prestito al Dubai City.
