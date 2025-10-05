FC Inter 1908
Ziliani e l’ironia sul centrocampo della Juve: “Dicono che Tudor nel riscaldamento…”

Focus sul centrocampo bianconero
Paolo Ziliani ha dedicato alcune riflessioni al centrocampo della Juventus. Il giornalista sportivo ha elencato una serie di giocatori dei quali i bianconeri si sono liberati negli anni e ha puntato il dito sul centrocampo attuale, definendolo "malridotto e indigente". Il confronto nasce dalla sfida in programma stasera tra Juventus e Milan. Il centrocampo rossonero, pur avendo elementi non giovanissimi, sta dimostrando di funzionare bene.

La provocazione di Ziliani

Il giornalista sportivo ha sottolineato come l'"emergenza" relativa al centrocampo della Juventus non sia una colpa attribuibile al suo allenatore, Tudor. E a proposito del tecnico bianconero ha formulato un'ipotesi provocatoria: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Secondo Ziliani i bianconeri avrebbero un problema serio proprio in quel reparto e la situazione deriverebbe dalle scelte di mercato che il giornalista ha analizzato nel dettaglio.

