Paolo Ziliani ha dedicato alcune riflessioni al centrocampo della Juventus. Il giornalista sportivo ha elencato una serie di giocatori dei quali i bianconeri si sono liberati negli anni e ha puntato il dito sul centrocampo attuale, definendolo "malridotto e indigente". Il confronto nasce dalla sfida in programma stasera tra Juventus e Milan. Il centrocampo rossonero, pur avendo elementi non giovanissimi, sta dimostrando di funzionare bene.