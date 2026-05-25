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Di Marzio: “Conte non sarà il nuovo allenatore del Milan! Contatti avviati con…”

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A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa chiarezza su chi può essere il nuovo allenatore del Milan: contatti avviati con un profilo su tutti
Alessandro Cosattini Redattore 

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A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa chiarezza su chi può essere il nuovo allenatore del Milan. Queste le parole del giornalista dopo l’esonero di Massimiliano Allegri.

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Conte non sarà l’allenatore del Milan, mettiamo subito un punto fermo. È circolato in mattinata come nome, invece no. Da quel che abbiamo raccolto si cerca un allenatore ‘alla Fabregas’, che non è Cesc, che rimarrà al Como.

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Getty Images

Si cerca un tecnico con quelle caratteristiche e c’è stato un contatto con Iraola. Questi contatti sono partiti la settimana scorsa: o il Milan si è voluto cautelare o era già un nome nel database. Non ci risulta Thiago Motta, non ci risulta Xavi, potrebbe essere Italiano ma potrebbe essere chiunque ecco”.

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