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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Di Marzio: “Conte non sarà il nuovo allenatore del Milan! Contatti avviati con…”
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Di Marzio: “Conte non sarà il nuovo allenatore del Milan! Contatti avviati con…”
A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa chiarezza su chi può essere il nuovo allenatore del Milan: contatti avviati con un profilo su tutti
A Sky Sport, Gianluca Di Marzio fa chiarezza su chi può essere il nuovo allenatore del Milan. Queste le parole del giornalista dopo l’esonero di Massimiliano Allegri.
“Conte non sarà l’allenatore del Milan, mettiamo subito un punto fermo. È circolato in mattinata come nome, invece no. Da quel che abbiamo raccolto si cerca un allenatore ‘alla Fabregas’, che non è Cesc, che rimarrà al Como.
Si cerca un tecnico con quelle caratteristiche e c’è stato un contatto con Iraola. Questi contatti sono partiti la settimana scorsa: o il Milan si è voluto cautelare o era già un nome nel database. Non ci risulta Thiago Motta, non ci risulta Xavi, potrebbe essere Italiano ma potrebbe essere chiunque ecco”.
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