In casa Como l'attenzione è sul campionato e sul ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, ma si inizia a progettare anche la prossima stagione che potrebbe vedere la partenza di Nico Paz. Le probabilità che l'argentino possa tornare al Real Madrid sono molto alte.
Il Real Madrid ha tutta l'intenzione di esercitare la recompra e riportare a casa il talento argentino
"Mentre le nostre big progettano di affidarsi ad altri campionissimi non proprio adolescenti (da Lewandowski a Goretzka), è probabile l’addio della stellina Nico Paz al nostro campionato", sottolinea il Corriere della Sera.
"Il Real Madrid ha tutta l’intenzione di esercitare, entro il 30 giugno, la recompra fissata a 9 milioni. Il Como, va detto, non ha perso le speranze di trattenere l’argentino contando su una possibile partecipazione alle coppe. Nico dal canto suo prima di prendere una decisione intende conoscere il nome del futuro tecnico delle merengues".
(Corriere della Sera)
