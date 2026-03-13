Il Real Madrid ha tutta l'intenzione di esercitare la recompra e riportare a casa il talento argentino

In casa Como l'attenzione è sul campionato e sul ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, ma si inizia a progettare anche la prossima stagione che potrebbe vedere la partenza di Nico Paz. Le probabilità che l'argentino possa tornare al Real Madrid sono molto alte.