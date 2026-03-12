FC Inter 1908
Ziliani fa i conti in casa Juve: “Ma quale shopping sul mercato! Nessuno ne parla, dovrà…”

I conti in casa Juve
Paolo Ziliani ha approfondito il tema mercato in casa Juventus. Continuano a fioccare i nomi dei possibili giocatori che i bianconeri vorrebbero acquistare per la prossima stagione. Il giornalista sportivo ha fatto un po' di chiarezza ricordando i soldi non incassati in questa stagione, la multa UEFA in arrivo a giugno e le cifre che andranno corrisposte ai giocatori già in rosa. Un panorama per nulla roseo: CONTINUA A LEGGERE.

