Paolo Ziliani ha approfondito il tema mercato in casa Juventus. Continuano a fioccare i nomi dei possibili giocatori che i bianconeri vorrebbero acquistare per la prossima stagione. Il giornalista sportivo ha fatto un po' di chiarezza ricordando i soldi non incassati in questa stagione, la multa UEFA in arrivo a giugno e le cifre che andranno corrisposte ai giocatori già in rosa. Un panorama per nulla roseo: CONTINUA A LEGGERE.