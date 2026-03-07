Futuro incerto per Andre Onana . L'ex portiere dell'Inter, che la scorsa estate ha accettato di trasferirsi in prestito al Trabzonspor, al termine della stagione farà ritorno al Manchester United. Il club turco, infatti, ha comunicato la propria intenzione di non riscattare l'estremo difensore camerunense: troppi i 45 milioni di euro richiesti dai Red Devils.

Onana, quindi, tornerà in Inghilterra, ma i dubbi rimangono: al suo posto è arrivato il belga Senne Lammens, che si è conquistato la fiducia dello staff tecnico dello United. L'ex nerazzurro è ancora convinto di potersi riprendere una maglia da titolare, ma non sarà facile.