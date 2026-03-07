Futuro incerto per Andre Onana. L'ex portiere dell'Inter, che la scorsa estate ha accettato di trasferirsi in prestito al Trabzonspor, al termine della stagione farà ritorno al Manchester United. Il club turco, infatti, ha comunicato la propria intenzione di non riscattare l'estremo difensore camerunense: troppi i 45 milioni di euro richiesti dai Red Devils.
Ex Inter, Onana non verrà riscattato dal Trabzonspor: quale futuro al Manchester United?
Il club turco ha comunicato l'intenzione di non acquistare a titolo definitivo il portiere camerunense al termine della stagione
Onana, quindi, tornerà in Inghilterra, ma i dubbi rimangono: al suo posto è arrivato il belga Senne Lammens, che si è conquistato la fiducia dello staff tecnico dello United. L'ex nerazzurro è ancora convinto di potersi riprendere una maglia da titolare, ma non sarà facile.
