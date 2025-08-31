La Cremonese piazza il colpo: fatta per Vardy, i dettagli

La Cremonese ha messo a segno un grande colpo. Jamie Vardy , leggenda del Leicester City e protagonista assoluto della favolosa impresa delle Foxes campioni d’Inghilterra nel 2016, vestirà la maglia grigiorossa. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, si concretizza uno dei colpi più clamorosi di questo calciomercato estivo.

"Il leggendario attaccante inglese, che ha lasciato il “suo” Leicester al termine della stagione 2024/2025 di Premier League, è atteso in tarda serata in Italia. Rimasto svincolato, dunque, l’eroe indiscusso della cavalcata delle Foxes di Ranieri nel 2016 è pronto ad una nuova avventura: per lui contratto di un anno con opzione per il secondo. L'attaccante è atteso in serata in Italia".