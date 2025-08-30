Il 22enne danese è pronto alla sua nuova avventura in Italia, dove ha giocato tre anni fa con l'Atalanta, e sarà in Italia per le visite mediche di domani del club azzurro prima della firma del contratto. Secondo le indiscrezioni il Napoli prevederà nel contratto del danese anche una clausola di vendita da 80 milioni di euro. Hojlund nelle due stagione allo United ha giocato 95 partite segnando 26 gol, con il primo anno migliore con 16 gol in 43 partite, mentre lo scorso anno, come accaduto a tutto il Manchester che ha chiuso 15mo la Premier, ne ha segnati 10 in 52 partite. Il danese ha voluto iniziare la lunga avventura con il Napoli dove avrà presto l'occasione di poter diventare protagonista visto il lungo infortunio di Lukaku e la sola presenza di Lucca come prima punta.