Dagospia, siluri contro Conte: “Basta frignare, nessuno in Italia ha fatto il mercato del Napoli”

L'ennesimo pianto di Antonio Conte sul mercato, malgrado una sessione faraonica del Napoli rispetto alle concorrenti
Redazione1908

L'ennesimo pianto di Antonio Conte sul mercato, malgrado una sessione faraonica del Napoli rispetto alle concorrenti, ha fatto storcere il naso a chiunque abbia un minimo di decenza. La solita cantilena contiana ha stufato anche Dagospia, che ha attaccato il tecnico salentino senza mezzi termini.

"Conte, che piangina! – Il Napoli vince 3-2 contro il Pisa e “Andonio” si mette a frignare per gli acquisti estivi: “Perché dite grande mercato? Il nostro non è stato così.

Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni” – Qualcuno spieghi all’allenatore salentino che, di questi tempi, quasi nessuna squadra italiana è in grado di spendere quasi 200 milioni (più De Bruyne a parametro zero) in una sola sessione, tantomeno per i “giocatori da 60 milioni”. Basti pensare che l’acquisto più costoso di quest’estate è stato Nkunku del Milan per circa 37 milioni – Se Conte vuole spendere di più, dovrebbe andare in Premier League o in Arabia Saudita..."

