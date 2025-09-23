L'ennesimo pianto di Antonio Conte sul mercato, malgrado una sessione faraonica del Napoli rispetto alle concorrenti, ha fatto storcere il naso a chiunque abbia un minimo di decenza. La solita cantilena contiana ha stufato anche Dagospia, che ha attaccato il tecnico salentino senza mezzi termini.
"Conte, che piangina! – Il Napoli vince 3-2 contro il Pisa e “Andonio” si mette a frignare per gli acquisti estivi: “Perché dite grande mercato? Il nostro non è stato così.
Mica abbiamo preso giocatori da 60 milioni” – Qualcuno spieghi all’allenatore salentino che, di questi tempi, quasi nessuna squadra italiana è in grado di spendere quasi 200 milioni (più De Bruyne a parametro zero) in una sola sessione, tantomeno per i “giocatori da 60 milioni”. Basti pensare che l’acquisto più costoso di quest’estate è stato Nkunku del Milan per circa 37 milioni – Se Conte vuole spendere di più, dovrebbe andare in Premier League o in Arabia Saudita..."
