Supercoppa, Danilo messo fuori rosa dalla Juve: non parte per l’Arabia

Daniloè fuori rosa in attesa degli sviluppi di mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport spiegando che il calciatore della Juventus non partirà per l'Arabia dove si giocherà, nel periodo dal 2 al 6 gennaio (per chi arriva in Italia) la Supercoppa italiana. Il calciatore brasiliano è in contatto col Napoli ma i bianconeri non hanno ancora trovato l'accordo con il club partenopeo.