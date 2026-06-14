Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Rumors su De Bruyne alla Juventus questa estate: cosa risulta a Fabrizio Romano
calciomercato
Rumors su De Bruyne alla Juventus questa estate: cosa risulta a Fabrizio Romano
Diverse voci oggi su Kevin De Bruyne e la Juventus: ecco cosa risulta a Fabrizio Romano su queste voci di mercato e sul suo futuro
Diverse voci oggi su Kevin De Bruyne e la Juventus: ecco cosa risulta a Fabrizio Romano su queste voci di mercato e sul futuro del centrocampista del Napoli, ora impegnato al Mondiale con il suo Belgio.
“Suggestione De Bruyne-Juventus? A oggi non risulta. Non mettiamo mai limiti al mercato, oggi il Real Madrid ha preso Cucurella e non se lo aspettava neanche lui. Non risulta trattativa a oggi tra Kevin e la Juve e neanche tra club.
Un discorso che al momento non ci risulta, diamo tempo anche a Giovanni Carnevali che è appena arrivato, per programmare proprio”. Qui la bordata di De Bruyne a Conte.
© RIPRODUZIONE RISERVATA