Diverse voci oggi su Kevin De Bruyne e la Juventus: ecco cosa risulta a Fabrizio Romano su queste voci di mercato e sul suo futuro

Diverse voci oggi su Kevin De Bruyne e la Juventus : ecco cosa risulta a Fabrizio Romano su queste voci di mercato e sul futuro del centrocampista del Napoli, ora impegnato al Mondiale con il suo Belgio.

“Suggestione De Bruyne-Juventus? A oggi non risulta. Non mettiamo mai limiti al mercato, oggi il Real Madrid ha preso Cucurella e non se lo aspettava neanche lui. Non risulta trattativa a oggi tra Kevin e la Juve e neanche tra club.