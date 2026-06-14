Prende infatti piede il nome di Juric per la panchina del Monza. Oltre a Gilardino, i brianzoli hanno avuto dei contatti anche con il croato per il ruolo di allenatore e ora è proprio lui a essere in pole per prendere il posto di Paolo Bianco. Le prossime ore saranno già decisive per cercare di trovare un'intesa tra le parti: lunedì è infatti previsto un incontro.