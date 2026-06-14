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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Sky – Ivan Juric può tornare su una panchina di Serie A: è in pole per questa squadra
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Sky – Ivan Juric può tornare su una panchina di Serie A: è in pole per questa squadra
Ivan Juric può già tornare ad allenare in Serie A dopo l'esonero della scorsa stagione all'Atalanta: lo svela Sky Sport
Ivan Juric può già tornare ad allenare in Serie A dopo l'esonero della scorsa stagione all'Atalanta. Da Sky Sport ecco le ultimissime sul futuro dell'allenatore, reduce da diverse esperienze negative in Italia e non solo.
Prende infatti piede il nome di Juric per la panchina del Monza. Oltre a Gilardino, i brianzoli hanno avuto dei contatti anche con il croato per il ruolo di allenatore e ora è proprio lui a essere in pole per prendere il posto di Paolo Bianco. Le prossime ore saranno già decisive per cercare di trovare un'intesa tra le parti: lunedì è infatti previsto un incontro.
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