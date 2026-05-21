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calciomercato
Di Marzio – Ederson-Atalanta, addio in ogni caso: anche due top club su di lui
Ederson saluterà l'Atalanta. Non è ancora chiaro dove finirà il centrocampista, cercato anche dall'Inter in passato. Non sembra però esserci margine per ripensamenti: la decisione è presa col benestare di tutte le parti in causa. Lo conferma anche Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito:
"Il Manchester United fissa un obiettivo per il calciomercato estivo: rinforzare il centrocampo. I Red Devils vogliono portare a Old Trafford Sandro Tonali del Newcastle ed Ederson dell'Atalanta e c'è fiducia per il doppio colpo. Come vi abbiamo raccontato, sul mediano nerazzurro c'è anche l'Atletico Madrid, attualmente in svantaggio rispetto allo United che è avanti per il brasiliano.
In ogni caso, Ederson saluterà l'Atalanta dopo la sfida contro la Fiorentina - in programma il 22 maggio alle ore 20:45 - ossia l'ultima della stagione nerazzurra. Il classe 1999 è stato una colonna del club bergamasco dal suo arrivo, nell'estate del 2022, a oggi. In totale, con la Dea ha raccolto 16 gol e 6 assist in 180 presenze".
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