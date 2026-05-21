Ederson saluterà l'Atalanta. Non è ancora chiaro dove finirà il centrocampista, cercato anche dall'Inter in passato. Non sembra però esserci margine per ripensamenti: la decisione è presa col benestare di tutte le parti in causa. Lo conferma anche Gianluca Di Marzio, attraverso il suo sito:

"Il Manchester United fissa un obiettivo per il calciomercato estivo: rinforzare il centrocampo. I Red Devils vogliono portare a Old Trafford Sandro Tonali del Newcastle ed Ederson dell'Atalanta e c'è fiducia per il doppio colpo. Come vi abbiamo raccontato, sul mediano nerazzurro c'è anche l'Atletico Madrid, attualmente in svantaggio rispetto allo United che è avanti per il brasiliano.