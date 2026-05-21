Niente Saudi Pro League per Simone Inzaghi e il suo Al-Hilal: cosa c'è di vero su Juventus, Napoli e Nazionale

Alessandro Cosattini Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 22:41)

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Niente Saudi Pro League per Simone Inzaghi e il suo Al-Hilal. L’ex allenatore dell’Inter ha vinto la King’s League, ma non è riuscito a fare il double col campionato, che è stato vinto dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Come evidenziato da calciomercato.com, nelle ultime settimane si è parlato di un possibile ritorno di Inzaghi in Italia: è stato accostato a Juve, Napoli e Nazionale. Cosa c’è di vero?

A fare chiarezza sul futuro di Inzaghi è stato Federico Pastorello, l'agente che l'ha portato in Arabia Saudita: "Ho parlato con Simone e la sua esperienza è da ritenersi assolutamente positiva - ha spiegato l'agente ai microfoni di Tuttomercatoweb nel corso della presentazione del Golden Boy - E' desideroso di rimanere e di proseguire anche l'anno prossimo lì per provare a portare a casa qualche altro trofeo". Pastorello ha smentito così nei giorni scorsi le voci su un addio di Inzaghi all’Al-Hilal.

Inzaghi la scorsa estate ha firmato un contratto biennale, con scadenza a giugno 2027. E ricordiamo che ha un super ingaggio da 25 milioni di euro netti a stagione con il club saudita. Per ora, quelle sul possibile ritorno in Italia sono solo voci e nulla più…