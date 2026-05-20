Antonio Conte e il Napoli stanno per dirsi addio. La Gazzetta dello Sport racconta che sarà rescissione consensuale tra il tecnico salentino che ha vinto anche sulla panchina dell'Inter e il club di De Laurentiis. Tra i due - svela la rosea - c'era un patto: "preso nel giorno della prima stretta di mano ufficiale, alla FilmAuro: se uno dei due avesse deciso di mettere fine al rapporto in anticipo, l’altro non si sarebbe messo di traverso".
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GdS – Conte, questo addio è diverso. Niente strappi, c’era un patto con De La e sarà rispettato
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E ora che Conte ha deciso di voler lasciare un anno prima rispetto alla fine del contratto, De Laurentiis non si metterà di traverso: il tecnico guiderà per l'ultima volta il Napoli al Maradona nell'ultima gara della stagione, a Champions già conquistata.
"Antonio ha vissuto due anni speciali, immerso nella città e tra la sua gente. E, come mai fatto prima, ha voluto vivere fino in fondo questa esperienza, senza rinunciare a nulla. Gite con la famiglia, ristoranti, passeggiate di giorno e di notte – come il blitz al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli -, sorrisi e foto con tutti i tifosi all’esterno di Castel Volturno almeno una volta alla settimana. È stato un Conte diverso, come diverso è stato il finale. Nessuna rottura, nessuno strappo. Solo la presa di coscienza di aver fatto tutto ciò che poteva per riportare il Napoli in alto", si legge su La Gazzetta.
Il futuro—
Nel futuro del Napoli sembra esserci il ritorno di Sarri: sul tavolo dell'attuale allenatore della Lazio, che ha già allenato la squadra partenopea, ci sarebbe "un contratto biennale, con opzione per la terza stagione, a circa 3,5 milioni a stagione più bonus".
Per Conte invece si potrebbero aprire le porte della Nazionale, di nuovo. "Il suo è il profilo perfetto per ricostruire, per tirare fuori il meglio da tutti. E i candidati alla presidenza della Figc lo sanno benissimo", aggiunge il giornale sportivo.
(Fonte: SS24)
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