Antonio Conte e il Napoli stanno per dirsi addio. La Gazzetta dello Sport racconta che sarà rescissione consensuale tra il tecnico salentino che ha vinto anche sulla panchina dell'Inter e il club di De Laurentiis. Tra i due - svela la rosea - c'era un patto: "preso nel giorno della prima stretta di mano ufficiale, alla FilmAuro: se uno dei due avesse deciso di mettere fine al rapporto in anticipo, l’altro non si sarebbe messo di traverso".

"Antonio ha vissuto due anni speciali, immerso nella città e tra la sua gente. E, come mai fatto prima, ha voluto vivere fino in fondo questa esperienza, senza rinunciare a nulla. Gite con la famiglia, ristoranti, passeggiate di giorno e di notte – come il blitz al murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli -, sorrisi e foto con tutti i tifosi all’esterno di Castel Volturno almeno una volta alla settimana. È stato un Conte diverso, come diverso è stato il finale. Nessuna rottura, nessuno strappo. Solo la presa di coscienza di aver fatto tutto ciò che poteva per riportare il Napoli in alto", si legge su La Gazzetta.