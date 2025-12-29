Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha parlato così del mercato della Juve:
Di Marzio: “Frattesi-Juve è complicata anche a gennaio: ecco l’ultima novità”
"Abbiamo fatto il nome di Frattesi ma la vedo complicata a gennaio per la valutazione che fa l'Inter ma non solo. Nelle ultime ore sembra che la Juventus voglia andare su un giocatore in prestito e su un calciatore diverso da Frattesi, più un play.
Stamattina è uscito il nome di Rodriguez, è valutato e piace. Vogliono prendere un prestito perché voglio provare a tenere il budget per Tonali a giugno. E poi stanno cercando un vice Yildiz, un nome è Gonzalo Garcia del Real Madrid"
