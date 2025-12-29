"Già ad inizio dicembre avevamo raccontato di come stesse ricevendo sondaggi per gennaio e non era da escludere la sua partenza. Confermo che l'Atalanta ascolterà offerte per Samardzic a gennaio: non è una questione per il gol sbagliato contro l'Inter, come sapete parliamo da settimane della possibilità che Lazar lasci l'Atalanta a gennaio.

Ha giocato solo 657' in tutte le competizioni, quest'estate nelle ultime ore del mercato estivo è stato ad un passo dal Marsiglia per 20 mln. L'Atalanta ha detto no in estate ma ora è disposta ad ascoltare offerte e le due squadre che si stanno informando sono Lazio e Fiorentina, sono queste le due piste più calde"