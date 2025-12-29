FC Inter 1908
Samardzic lascia subito l’Atalanta? Moretto: “Due opzioni. Il gol sbagliato con l’Inter…”

Samardzic quest'anno ha trovato poco spazio all'Atalanta, sia con Juric prima sia con Palladino ora e potrebbe lasciare Bergamo a gennaio
Matteo Pifferi Redattore 

Lazar Samardzic quest'anno ha trovato poco spazio all'Atalanta, sia con Juric prima sia con Palladino ora. Ieri contro l'Inter l'ex Udinese ha avuto una grande occasione nel finale per pareggiare ma l'ha sprecata calciando fuori.

Matteo Moretto, intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, ha spiegato come il destino del centrocampista potrebbe essere lontano da Bergamo a prescindere dall'episodio di ieri:

"Già ad inizio dicembre avevamo raccontato di come stesse ricevendo sondaggi per gennaio e non era da escludere la sua partenza. Confermo che l'Atalanta ascolterà offerte per Samardzic a gennaio: non è una questione per il gol sbagliato contro l'Inter, come sapete parliamo da settimane della possibilità che Lazar lasci l'Atalanta a gennaio.

Ha giocato solo 657' in tutte le competizioni, quest'estate nelle ultime ore del mercato estivo è stato ad un passo dal Marsiglia per 20 mln. L'Atalanta ha detto no in estate ma ora è disposta ad ascoltare offerte e le due squadre che si stanno informando sono Lazio e Fiorentina, sono queste le due piste più calde"

 

