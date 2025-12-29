Oggi il Milan torna alla carica e vuole provare a rinnovare, vi confermiamo che c'è in programma un contatto col procuratore. La cosa più importante è la volontà del calciatore e ad oggi non ci risulta cambi d'idea, vedremo se ci saranno novità. Oggi il Milan sta provando e vuole fare un tentativo concreto last-minute ma è tutto nelle mani di Maignan che non ha preso bene ciò che è successo un anno fa. Aggiungo un dettaglio: negli ultimi giorni si è alzato il pressing di Allegri che sta cercando di convincere Maignan a restare"