Moretto: “Futuro Maignan, ecco il vero punto da sciogliere. E aggiungo un dettaglio”

Moretto riporta aggiornamenti sul futuro di Mike Maignan: il portiere è in scadenza di contratto con il Milan
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha riportato anche gli ultimi aggiornamenti sul futuro di Mike Maignan. Il portiere del Milan è in scadenza di contratto ma i rossoneri sperano di riuscire a rinnovarlo. Si è vociferato anche di Inter.

Ecco cosa dice Moretto a riguardo: "Negli ultimi giorni si è discusso molto del futuro di Maignan e noi vi abbiamo dato il nostro punto di vista. Il vero punto da scogliere è la volontà del ragazzo, a febbraio 2025 aveva accettato tutte le condizioni per il rinnovo ma poi il Milan, per una serie di questioni economiche e legate al rendimento sportivo di Maignan e della squadra aveva deciso di mettere in pausa.

Oggi il Milan torna alla carica e vuole provare a rinnovare, vi confermiamo che c'è in programma un contatto col procuratore. La cosa più importante è la volontà del calciatore e ad oggi non ci risulta cambi d'idea, vedremo se ci saranno novità. Oggi il Milan sta provando e vuole fare un tentativo concreto last-minute ma è tutto nelle mani di Maignan che non ha preso bene ciò che è successo un anno fa. Aggiungo un dettaglio: negli ultimi giorni si è alzato il pressing di Allegri che sta cercando di convincere Maignan a restare"

