Durante la sosta, Antonio Conte è stato per una settimana lontano da Napoli e non ha diretto di persona gli allenamenti

Durante la sosta, Antonio Conte è stato per una settimana lontano da Napoli e non ha diretto di persona gli allenamenti. Queste le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport sul tecnico:

Poi c’è stata quella settimana in cui so che ha sbollito e scaricato le tensioni, ci sono stati confronti con la squadra dove sono state appianate divergenze che c’erano state. Conte ha ottenuto risposte che non aveva avuto in pieno nelle settimane precedenti. Oggi era meno inquieto di due settimane fa, ma pretende una conferma ora, per vedere se il Napoli è davvero guarito”.