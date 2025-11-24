FC Inter 1908
Di Marzio: “Conte a volte esagera! E so che Antonio nella settimana lontano da Napoli ha…”

Durante la sosta, Antonio Conte è stato per una settimana lontano da Napoli e non ha diretto di persona gli allenamenti
Durante la sosta, Antonio Conte è stato per una settimana lontano da Napoli e non ha diretto di persona gli allenamenti. Queste le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport sul tecnico:

“Conte? Lui metabolizza la sconfitta in modo molto inquieto sempre ed esagera a volte come a Bologna.

Poi c’è stata quella settimana in cui so che ha sbollito e scaricato le tensioni, ci sono stati confronti con la squadra dove sono state appianate divergenze che c’erano state. Conte ha ottenuto risposte che non aveva avuto in pieno nelle settimane precedenti. Oggi era meno inquieto di due settimane fa, ma pretende una conferma ora, per vedere se il Napoli è davvero guarito”.

