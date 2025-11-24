Durante la sosta, Antonio Conte è stato per una settimana lontano da Napoli e non ha diretto di persona gli allenamenti. Queste le parole di Gianluca Di Marzio a Sky Sport sul tecnico:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Di Marzio: “Conte a volte esagera! E so che Antonio nella settimana lontano da Napoli ha…”
calciomercato
Di Marzio: “Conte a volte esagera! E so che Antonio nella settimana lontano da Napoli ha…”
Durante la sosta, Antonio Conte è stato per una settimana lontano da Napoli e non ha diretto di persona gli allenamenti
“Conte? Lui metabolizza la sconfitta in modo molto inquieto sempre ed esagera a volte come a Bologna.
Poi c’è stata quella settimana in cui so che ha sbollito e scaricato le tensioni, ci sono stati confronti con la squadra dove sono state appianate divergenze che c’erano state. Conte ha ottenuto risposte che non aveva avuto in pieno nelle settimane precedenti. Oggi era meno inquieto di due settimane fa, ma pretende una conferma ora, per vedere se il Napoli è davvero guarito”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA