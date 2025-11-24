Occhio al futuro di Mike Maignan, MVP del derby di ieri tra Inter e Milan: così Matteo Moretto ha fatto chiarezza sul portiere francese

Alessandro Cosattini Redattore 24 novembre - 17:55

Occhio al futuro di Mike Maignan, MVP del derby di ieri tra Inter e Milan: così Matteo Moretto ha fatto chiarezza sul portiere, in scadenza coi rossoneri a giugno.

Maignan, tra campo e futuro — “Maignan in campo sta dimostrando di essere tra i portieri più importanti a livello di tasso tecnico, non solo della Serie A ma di tutta Europa. Ha deciso il derby con parate molto importanti, soprattutto quella sul rigore di Calhanoglu. Maignan sta vivendo una situazione contrattuale molto particolare. Vorrei raccontarvi tutta la verità su quello che è successo tra il Milan e Maignan sul rinnovo di contratto. La premessa è che Maignan ha un contratto in scadenza a giugno e il Milan rischia di perderlo a zero a partire dal 2026. Da febbraio un giocatore in scadenza può già firmare per un’altra squadra, ma sicuramente gli accordi verbali possono essere trovati molto prima. Direi che il Milan inizia a trattare in modo serio e approfondito alimentando i contatti e gli incontri con il procuratore di Maignan già a settembre 2024, imbastendo una bozza di accordo.

Cos'è successo per il rinnovo — Il Milan già allora aveva intenzione di rinnovare il contratto di Maignan e sulla parola propone sicuramente un rinnovo a cifre importante, facendo diventare Maignan tra i più pagati della rosa insieme a Leao. Questi incontri di settembre 2024 si intensificano sempre di più, fino ad arrivare al febbraio 2025 quando il Milan e Maignan raggiungono un accordo verbale e si stringono la mano per un rinnovo di contratto fino al 2028 più opzione a 5 milioni di euro circa più bonus. Cosa succede? I contratti sono pronti, Maignan vuole firmare, è pronto a rinnovare ma il Milan ad un certo punto frena e mette in stand by questo tipo di accordo, per vari motivi: soprattutto quello economico. Il Milan, alla fine dell’anno scorso, capisce che non riuscirà a qualificarsi a nessun tipo di competizione europea.

Occhio a questa italiana se va via a 0 — Il Milan resta fuori dalle coppe e deve ricalibrare certe cifre e certe situazioni a livello economico. In tutto questo viene intaccato l’accordo verbale con Maignan per il rinnovo ed il rinnovo entra in stand by. Le parti poi non tornano più a parlarne fino a quando in estate, prima del Mondiale per Club, il Chelsea cerca di prendere Maignan dal Milan sapendo di questa contrattuale e andando ad offrire circa 15 milioni di euro, bonus compresi, ma il Milan dice no. Il calciatore preme per andare al Chelsea dopo quello che è successo ma il Milan dice di no e chiede molto di più al Chelsea fino a quando Allegri, insieme alla società, toglie Maignan dal mercato e chiede a Maignan di restare e di dare il massimo fin quando sarà un calciatore del Milan. Questo è quello che sta avvenendo vedendo le prestazioni del francese, ma dal punto di vista contrattuale rimane grande freddezza e grande distanza fra le parti. Tutto ci fa pensare che alla fine Maignan andrà via a zero.

Vi posso dire aggiungere un altro dettaglio: la Premier League resta molto attento, ma occhio anche alla Juventus. I bianconeri hanno iniziato ad avere questa idea in testa qualora Maignan non dovesse rinnovare. Teniamo la Juventus, teniamo la Premier League, ma teniamo soprattutto un futuro di Maignan che resta assolutamente in bilico”.