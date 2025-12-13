"Palestra, troppo tardi. Ho titolato così, ormai Palestra è esploso ed il merito è tutto dell'Atalanta. Andare adesso su Palestra significa svenarsi. L'ultimo tentativo vero l'ha fatto la Juventus l'estate scorsa quando ha messo il cartellino di Kostic che piaceva a Juric più un ricchissimo conguaglio in doppia cifra ma l'Atalanta non è stupida, anzi è un club sveglio e illuminato e ha deciso di mandarlo in prestito secco"

"Il Cagliari, dopo aver dato Zortea al Bologna, è andato su Palestra, facendo una cosa che di solito i club non fanno, cioè ha valorizzato i calciatori delle altre squadre. Il Cagliari, pur di prenderlo, ha accettato il prestito secco. Palestra è stato uno dei primi nomi che ha fatto Gasperini nei primi colloqui di mercato con Massara alla Roma, salvo poi prendere Wesley. Adesso per Palestra non basterebbero 30 mln, la Juve avrebbe dato 10-12 mln più Kostic per un totale di quasi 20, l'Atalanta ha un pregio che non tutti hanno, cioè di capire prima la tempistica delle operazioni"