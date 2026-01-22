Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Pisa ha annunciato l'acquisto di Felipe Loyola, centrocampista cileno classe 2005, alla vigilia della partita di San Siro contro l'Inter.
UFFICIALE – Pisa, nuovo acquisto alla vigilia dell’Inter: ecco Loyola
Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Pisa ha annunciato l'acquisto di Felipe Loyola, centrocampista cileno classe 2005
Ecco la nota del club toscano:
"Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Club Atlético Independiente (Argentina) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felipe Ignacio Loyola Olea, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra".
(Fonte: pisasportingclub.com)
