I migliori video scelti dal nostro canale

UFFICIALE – Pisa, nuovo acquisto alla vigilia dell’Inter: ecco Loyola

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Pisa ha annunciato l'acquisto di Felipe Loyola, centrocampista cileno classe 2005
Marco Macca
Marco Macca 

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Pisa ha annunciato l'acquisto di Felipe Loyola, centrocampista cileno classe 2005, alla vigilia della partita di San Siro contro l'Inter.

Ecco la nota del club toscano:

"Il Pisa Sporting Club è lieto di annunciare l’esito positivo della trattativa con la Società Club Atlético Independiente (Argentina) per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Felipe Ignacio Loyola Olea, che da oggi entra a far parte della famiglia Nerazzurra".

(Fonte: pisasportingclub.com)

