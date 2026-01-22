Romano – Giovane al Napoli, ‘here we go’: cifre e dettagli dell’operazione

Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli: è fatta, ecco le cifre dell'operazione chiusa tra le parti

Giovane è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli : arrivano aggiornamenti importantissimi da Fabrizio Romano sull'attaccante brasiliano.

'Here we go', è fatta per l'arrivo a Napoli di Giovane dal Verona. Accordo trovato, si tratta di un pacchetto da 20 milioni di euro bonus inclusi. Nella giornata di venerdì sono previsti i passaggi formali: sarà un nuovo rinforzo a disposizione di Antonio Conte.