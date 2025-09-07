André Onana giocherà con il Trabzonspor in questa stagione. Il portiere camerunense ex Inter, infatti, ha raggiunto l'accordo con il club turco

André Onana giocherà con il Trabzonspor in questa stagione. Il portiere camerunense ex Inter, infatti, ha raggiunto l'accordo con il club turco, che nelle ultime ore aveva chiuso la trattativa con il Manchester United sulla base di un prestito secco.

"André Onana accetta di unirsi al Trabzonspor, ci siamo! Tutti i contratti sono ora stati firmati dal lato del giocatore, in attesa dell'approvazione finale da parte del Trabzonspor e del viaggio la prossima settimana. Accordo concluso in prestito dal Manchester United come rivelato sabato, senza opzione di acquisto o costo di prestito".