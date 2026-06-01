Mercato, UFFICIALE Doumbia allo Sporting: cessione record per il Venezia

Cessione da record per il Venezia. La società lagunare ha appena ufficializzato il trasferimento di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona. Secondo quanto è trapelato, il passaggio è avvenuto per oltre 20 milioni di euro più bonus - alcuni facilmente raggiungibili -, cifra che rappresenta il più grande introito nella storia del club.

Arrivato in laguna all'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella stagione 2025/26 in Serie B, appena conclusa con la vittoria del campionato e la promozione. "Il club desidera ringraziare Issa per l'impegno, la professionalità e l'attaccamento dimostrati - si legge nella nota diffusa in serata dalla società - , augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera" Doumbia è nato a Treviglio (Bergamo) il 16 ottobre 2003 da genitori ivoriani.