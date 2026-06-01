Mercato, UFFICIALE Doumbia allo Sporting: cessione record per il Venezia

La società lagunare ha appena ufficializzato il trasferimento di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona
Cessione da record per il Venezia. La società lagunare ha appena ufficializzato il trasferimento di Issa Doumbia allo Sporting Lisbona. Secondo quanto è trapelato, il passaggio è avvenuto per oltre 20 milioni di euro più bonus - alcuni facilmente raggiungibili -, cifra che rappresenta il più grande introito nella storia del club.
Arrivato in laguna all'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella stagione 2025/26 in Serie B, appena conclusa con la vittoria del campionato e la promozione. "Il club desidera ringraziare Issa per l'impegno, la professionalità e l'attaccamento dimostrati - si legge nella nota diffusa in serata dalla società - , augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera" Doumbia è nato a Treviglio (Bergamo) il 16 ottobre 2003 da genitori ivoriani.