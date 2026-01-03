La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di un centrocampista in questa sessione invernale di campagna acquisti e, secondo ultime indiscrezioni di Sky Sport, avrebbe messo gli occhi su Giovanni Fabbian, mezzala del Bologna cresciuto calcisticamente nell'Inter (i nerazzurri vantavano in precedenza anche di un diritto di recompra nei suoi confronti):
Lazio, interesse per l’ex Inter Fabbian: contatti continui con il Bologna
La Lazio di Maurizio Sarri è alla ricerca di un centrocampista in questa sessione invernale di campagna acquisti
"I club sono continuamente in contatto. L’interesse è forte, i rapporti tra le società sono buoni e, anche se non è ancora stata presentata un’offerta ufficiale, il primo passo è atteso a breve (...). Novità sono attese dopo questa giornata di campionato", si legge su gianlucadimarzio.com.
