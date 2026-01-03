L'attaccante brasiliano, meteora in nerazzurro, indosserà per la terza volta la maglia del club che l'ha cresciuto

Fabio Alampi Redattore 3 gennaio 2026 (modifica il 3 gennaio 2026 | 21:16)

Di nuovo insieme, per la terza volta. Gabigol e il Santos si ritrovano: l'ex attaccante dell'Inter lascia il Cruzeiro e torna nel club che lo ha cresciuto, lanciato e riabbracciato già un'altra volta in passato.

Accordo raggiunto sulla base di un prestito per un anno, come comunicato direttamente dal club paulista: "Ragazzo della Vila, santista e spietato: va all'attacco, Gabriel. Questo coro tornerà a riecheggiare alla Vila Belmiro nel 2026. Cresciuto nel settore giovanile e santista di cuore, Gabigol è tornato al Santos Futebol Clube. L'attaccante ha firmato un contratto di prestito con il Cruzeiro valido fino alla fine dell'anno.

Nato a São Bernardo do Campo, Gabriel Barbosa è stato scoperto dall'Idolo Eterno Zito mentre giocava a futsal ed è arrivato nel vivaio del Peixe ad appena otto anni, nel 2004. Tifoso dichiarato dell'Alvinegro Praiano, ha fatto il suo esordio da professionista nel 2013.

Nel corso delle due esperienze 2013-2016 e 2018, il Menino da Vila ha disputato 210 partite, segnando 84 gol e fornendo 13 assist. È stato un elemento chiave della rosa santista due volte campione paulista 2015 e 2016. Con il club è stato anche capocannoniere del Brasileirão nel 2018 con 18 gol e per tre volte capocannoniere della Coppa del Brasile 2014, 2015 e 2018.

Ora Gabriel Barbosa torna al Santos, il club del suo cuore, per continuare a scrivere la storia con il Manto Sacro. Bentornato a casa, Gabigol".