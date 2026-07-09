Sky – Colpo Fiorentina, preso Atta dall’Udinese: i dettagli e le cifre definitive

Colpaccio di mercato della Fiorentina, che si porta a casa Arthur Atta dall'Udinese in un vero e proprio blitz concluso nelle scorse ore, in cui il dirigente viola Fabio Paratici ha anticipato la concorrenza tra Italia (era stato accostato anche all'Inter) e Premier League, chiudendo l'affare per il centrocampista francese classe 2003.