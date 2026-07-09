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Sky – Colpo Fiorentina, preso Atta dall’Udinese: i dettagli e le cifre definitive
Colpaccio di mercato della Fiorentina, che si porta a casa Arthur Atta dall'Udinese in un vero e proprio blitz concluso nelle scorse ore, in cui il dirigente viola Fabio Paratici ha anticipato la concorrenza tra Italia (era stato accostato anche all'Inter) e Premier League, chiudendo l'affare per il centrocampista francese classe 2003.
Secondo quanto riferisce Sky Sport, il colpo del club viola prevede un esborso complessivo che supererà di gran lunga i 30 milioni di euro, fino a sfiorare i 40 milioni.
Un vero squillo di mercato della Fiorentina, che si candida così a giocare, nel prossimo campionato, un ruolo del tutto diverso rispetto all'ultima stagione: "Si tratta di un colpo importante per la Fiorentina. La valutazione complessiva dell'operazione è stimata intorno ai 40 milioni, dei quali 25 di spesa iniziale più una percentuale di rivendita futura del 30% che l'Udinese ha inserito", si legge su gianlucadimarzio.com.
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