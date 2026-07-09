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calciomercato
UFFICIALE – Oristanio dal Venezia al Torino. Affare che riguarderà anche l’Inter?
Nuova tappa nella carriera di Gaetano Oristanio. Il fantasista classe 2002, reduce da una stagione in prestito al Parma, lascia nuovamente il Venezia e si trasferisce al Torino.
Questo il comunicato ufficiale:
Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dal Venezia Football Club, a titolo temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gaetano Oristanio.
(torinofc.it)
Un'operazione di mercato che potrebbe riguardare anche l'Inter: il club nerazzurro, infatti, vanta una percentuale del 30% sull'eventuale futura cessione a titolo definitivo del giocatore. La prossima estate, nel caso in cui il Torino decidesse di attivare la propria opzione di riscatto, una parte della cifra destinata al Venezia finirà quindi nelle casse nerazzurre.
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