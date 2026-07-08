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Amorim: “Non vi aspettate io sia come Mourinho. Solo una cosa penso di avere in comune”

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L'allenatore del Milan è stato presentato oggi dal proprietario, Cardinale, e gli è stata fatta anche una domanda sull'ex allenatore nerazzurro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Hanno condiviso un pezzetto di strada insieme, al Manchester United. Portoghesi entrambi ma, giura lui, diversi. Ruben Amorim, neo allenatore del Milan, è stato presentato oggi dal proprietario del club rossonero, Gerry Cardinale, in conferenza stampa e ha parlato pure dell'ex allenatore dell'Inter (oggi al Real) suo connazionale.

Amorim: “Non vi aspettate io sia come Mourinho. Solo una cosa penso di avere in comune”- immagine 2
Getty Images

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«Io sono completamente diverso da Mourinho. Chiaro che sono una persona differente da lui anche se ho imparato tantissimo da lui. Però quando si è allenatori non si può copiare nessuno. C'è dentro me stesso, ci sono io, c'è uno stile di gioco diverso. Poi anche io spero di vincere, questa credo che sia l'unica cosa che penso di avere in comune con Mourinho. Ho tantissimo rispetto per lui, penso di potermi permettere di chiamarlo amico. Ma sono completamente diverso. Non aspettatevi un Mourinho da me. Poi vedremo come andranno delle cose. Potrei dire tante cose. Tutti facciamo errori. Io ho fatto degli errori a Manchester e voglio imparare tantissimo, non sono dettagli. Mi aspetto di vincere più gare di lui, non parlo neanche di perdere delle gare perché la comunicazione è fondamentale e sarà facile con me spero», ha detto.

(fonte: SM)

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