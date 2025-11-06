Fiorentina, accordo con Vanoli per il dopo Pioli: sarà in panchina col Genoa

Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Le parti hanno limato gli ultimi dettagli e hanno trovato l'accordo

Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Le parti hanno limato gli ultimi dettagli e hanno trovato l'accordo. L'allenatore sarà in città domani per firmare il contratto che lo legherà alla nuova società.