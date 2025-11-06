Fiorentina, accordo con Vanoli per il dopo Pioli: sarà in panchina col Genoa

Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Le parti hanno limato gli ultimi dettagli e hanno trovato l'accordo. L'allenatore sarà in città domani per firmare il contratto che lo legherà alla nuova società.
Paolo Vanoli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Le parti hanno limato gli ultimi dettagli e hanno trovato l'accordo
Per Vanoli, scelto per sostituire l'esonerato Stefano Pioli, pronto un accordo fino al prossimo giugno con opzione per la stagione successiva e l'inserimento di alcuni bonus legati al piazzamento finale della squadra.
