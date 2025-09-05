Un ultimo giorno di mercato, e più in generale un'estate convulsa e molto accesa quella tra PSG e Juventus nella trattativa Kolo Muani

Marco Macca Redattore 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 14:50)

Un ultimo giorno di mercato, e più in generale un'estate convulsa e molto accesa quella tra PSG e Juventus, che hanno trascorso mesi a trattare per Kolo Muani, obiettivo dei bianconeri in attacco e poi finito al Tottenham negli ultimissimi istanti della sessione. Evidentemente, qualcosa tra i due club è andato storto e si è rotto.

E proprio di rottura traumatica parlano alcune indiscrezioni in Francia di Sports Zone, secondo cui l'affare sarebbe stato fermato dai parigini sul più bello per il tentativo del dg della Juventus Damien Comolli di modificare in extremis le condizioni. Dopo l'accordo trovato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 60 milioni di euro, infatti, Comolli avrebbe provato a prendere per la gola il PSg, offrendo all'ultimo 40 milioni. Un modus operandi che non è affatto piaciuto ad Al Khelaifi, presidente del club francese, che in un'accesa telefonata avrebbe detto:

"Ci avete preso in giro per diverse settimane. E' finita, non vincerete questa battaglia contro di me. Mi ricorderò dei metodi che avete utilizzato, fidatevi di me". Da lì, Kolo Muani è stato ceduto in prestito secco al Tottenham, mentre la Juventus ha chiuso per Openda, guarda caso per circa 40 milioni...