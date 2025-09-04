Hojlund: “Contento dell’opportunità Napoli. Torno in A con più esperienza”

Le parole dell'ex giocatore dell'Atalanta che è arrivato al club partenopeo dal Manchester United

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 settembre - 02:00

«Sono molto emozionato, il Napoli ha vinto lo scudetto e so quanto sono calorosi i tifosi. Sono contento di questa opportunità. Ho visto la gara col Cagliari in un ristorante e sono felice di essere qui». Così Rasmus Hojlund - che si trova con la sua Nazionale - ha commentato il passaggio dal Manchester United al Napoli.

Attraverso i social, l'attaccante danese che era stato accostato nelle prime settimane di calciomercato anche all'Inter (ma anche alla Juve e al Milan), ha parlato del suo approdo al club azzurro. «Sono tornato in Italia ma con più esperienza, sono un giocatore migliorato con esperienza in Premier League e Champions», ha spiegato riferendosi al suo passato all'Atalanta.

«Vengo qui con la voglia di mettermi alla prova nel miglior team italiano. Andrà benissimo. In campo dò sempre tutto e farò lo stesso per il Napoli per i gol e per raggiungere ogni traguardo», ha concluso il calciatore.