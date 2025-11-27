Ad agosto è stato a un passo dal Chelsea e soltanto l'intervento in prima persona di Allegri ha evitato il trasferimento di Mike Maignan al Chelsea. I blues, però, non hanno perso di vista il portiere del Milan e, secondo i francesi di Sky Sport, hanno deciso di tornare alla carica e di preparare l'assalto, intanto spianando la strada al possibile arrivo del rossonero con la cessione di Filip Jorgensen, 23enne estremo difensore danese.