Ad agosto è stato a un passo dal Chelsea e soltanto l'intervento in prima persona di Allegri ha evitato il trasferimento di Mike Maignan al Chelsea. I blues, però, non hanno perso di vista il portiere del Milan e, secondo i francesi di Sky Sport, hanno deciso di tornare alla carica e di preparare l'assalto, intanto spianando la strada al possibile arrivo del rossonero con la cessione di Filip Jorgensen, 23enne estremo difensore danese.
Il futuro di Maignan non sarà all’Inter. C’è già una squadra in netta pole position
La stampa transalpina ricorda che "la Premier League è un sogno d'infanzia per Maignan" e che il trasferimento a Londra non gli dispiacerebbe per nulla, ma sottolinea che c'è anche la Juventus sulle tracce del portiere, anche se il Chelsea sarebbe in vantaggio avendo mosso "passi concreti", oltre al fatto che può presentare al diretto interessato un progetto affascinante.
Il Milan, però, non molla e Massimiliano Allegri anche questa volta potrebbe avere un ruolo determinante nel convincere Maignan a rinnovare il contratto con i rossoneri.
