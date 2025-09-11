FC Inter 1908
Ex Inter: Gagliardini torna in Serie A da svincolato, ecco dove giocherà

L'ex Inter Roberto Gagliardini torna in Serie A: era svincolato, ecco dove giocherà il centrocampista classe 1994
Alessandro Cosattini Redattore 

L'ex Inter Roberto Gagliardini torna in Serie A. Era svincolato dopo la scadenza del contratto con il Monza e l'ultima stagione passata ai box per infortunio. Ora ritorna nel massimo campionato, l'accordo è stato raggiunto.

Come riportato da Sportitalia, il Verona ha detto sì: è fatta per l'arrivo di Gagliardini. Sarà così un nuovo centrocampista a disposizione di Paolo Zanetti e dell'Hellas. Si attende soltanto l'ufficialità ora.

